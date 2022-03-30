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Индию попросили урегулировать ситуацию на Украине

Глава МИД Украины Кулеба призвал Индию стать посредником в переговорах с Россией
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с обращением к Индии, в котором попросил страну использовать свое влияние на Россию для прекращения специальной операции на украинской территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу NDTV.

Кулеба напомнил, что Украина являлась «надежным потребителем индийской продукции» и одним из «гарантов продовольственной безопасности» страны. Поэтому он призвал страну урегулировать ситуацию на Украине и стать посредником в переговорах с Россией.

«Мы всегда снабжали вас подсолнечным маслом, зерном и другими продуктами. Это необычайно выгодные отношения… Мы просим вас воспользоваться уровнем отношений Индии с Россией и убедить президента Владимира Путина прекратить войну», — призвал глава украинского МИД.

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На вопрос, видит ли Кулеба премьера Индии Нарендру Моди посредником между лидерами Украины и России, дипломат ответил, что Киев приветствует такую роль при условии, если Моди готов ее играть.

Очередные переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

По словам Мединского, в ходе встречи Украина впервые продемонстрировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.

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Марина Совина
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