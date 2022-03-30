Появилось видео обстрела храма в ЛНР украинскими военными

Опубликовано видео из попавшего под обстрел ВСУ храма в ЛНР

Момент обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) православного храма в Варваровке на территории Луганской народной республики (ЛНР) попал на видео. Украинские военные несколько раз ударили по селу гаубицами, передает РИА Новости.

«Только-только мы приехали в это село — начали бомбить. Мы с местными жителями начали прятаться в храме, в него забежали почти все жители», — рассказал корреспондент агентства с места событий. Он насчитал около шести прилетов и сообщил, что в ходе обстрела в селе перебили трубу газоснабжения и уничтожили одну из пристроек.

Народная милиция ЛНР освободила Варваровку от сил украинцев 8 марта. Тогда из населенного пункта были открыты гуманитарные коридоры в сторону Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

28 марта руководство ЛНР рассказало, что рассчитывает в ближайшие сроки завершить спецоперацию на территории республики. В то же время там признали, что ход боевых действий «идет тяжело».