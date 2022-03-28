ЛНР анонсировала завершение спецоперации в Донбассе в ближайшее время

Помощник главы МВД ЛНР заявил, что спецоперацию в Донбассе завершат в ближайшее время

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев анонсировал завершение спецоперации в Донбассе в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Киселева, войска ЛНР «понемногу» продвигаются в районе городов Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

«Очень большая работа ведется, и то, что мы проведем эту спецоперацию в ближайшее время до завершения... в Донбассе — это очевидно. То, что нам придется преодолеть еще очень много, и тяжело это идет — это тоже правда жизни», — заявил Киселев.

Ранее Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сказал, что войска ДНР установили полный контроль над окраинами Мариуполя.