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Группировки войск ЛНР установили контроль над шестью селами и двумя городами

Конашенков сообщил об установке контроля группировками войск ЛНР над шестью селами

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Группировки войск Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль восемь населенных пунктов Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что вооруженные формирования взяли села Борсонино, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка и Белогоровка, а также города Новодружеск и Кременная, продвинувшись на девять километров. В то же время народная милиция Донецкой народной республики установила контроль над кварталом Осоавиахим в городе Мариуполь.

7 марта Россия заявила, что с 10:00 по московскому времени 8 марта начнется «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя.

5 марта народная милиция ЛНР сообщила, что получила в качестве трофеев два противотанковых ракетных комплекса Javelin.

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Евгений Шульгин
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