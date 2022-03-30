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В Кремле прокомментировали идею создания новой платежной единицы

Песков заявил, что идея создания новой платежной единицы является «предположением»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Публикации, содержащие идею возможного создания новой платежной единицы для расчетов с «дружественными странами», являются предположениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий представителя Кремля приводит ТАСС.

«Это некие предположения», — сказал он, оценивая мнения специалистов о возможности создания подобной единицы.

С соответствующей идеей выступили ранее экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Их предложение, по данным РБК, изложено в аналитической записке, где необходимость подобной инициативы связывают с санкциями, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала.

29 марта замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, оценивая вопрос создания общей валюты внутри Евразийского экономического союза, отмечал, что такая идея обсуждается не первый день, однако реализация идеи потребует соблюдения определенных условий: и с экономической, и с финансовой точки зрения.

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Платон Щукин
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