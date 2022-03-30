Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В наряде Кейт Миддлтон на панихиде по принцу Филиппу увидели подражание свекрови

В наряде Кейт Миддлтон на панихиде по принцу Филиппу увидели подражание принцессе Диане

Фото: Stephen Lock / globallookpress.com

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на поминальной службе по принцу Филиппу в образе, вдохновленном нарядом матери ее мужа принцессы Дианы. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость посетила панихиду в черном платье в белый горох бренда Alessandra Rich и соломенной шляпе-канотье с украшением в виде перьев марки Lock & Co Hatters стоимостью 1018 долларов (86 тысяч рублей). В качестве обуви она выбрала классические лодочки Gianvito Rossi на каблуке в тон наряда. В руках герцогиня держала коричневый клатч Russell and Bromley.

Материалы по теме:
Принц в тени Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Принц в тениУмер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
9 апреля
Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Спрячь от королевыДжинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
10 сентября

Помимо этого, журналисты обратили внимание на украшения жены принца Уильяма, которыми она дополнила свой образ на службе в честь супруга королевы: она надела крупные жемчужные серьги ювелирного дома Collingwood, которые ранее принадлежали покойной принцессе Диане.

9 апреля прошлого года принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.

17 апреля принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где уже покоятся ее родители, король Георг VI и королева Елизавета, и младшая сестра Маргарет.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объяснил падение до нуля поставок по газопроводу «Ямал-Европа»
Samsung убрала букву Z из названия своих смартфонов
Древнейшие мумии оказались под риском исчезновения из-за глобального потепления
В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом
Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты
Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к российским спортсменам
Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове
Предполагаемый финансист банды Цапков скрылся на Украине и сработался с СБУ
Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России
Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.