В наряде Кейт Миддлтон на панихиде по принцу Филиппу увидели подражание свекрови

В наряде Кейт Миддлтон на панихиде по принцу Филиппу увидели подражание принцессе Диане

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на поминальной службе по принцу Филиппу в образе, вдохновленном нарядом матери ее мужа принцессы Дианы. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость посетила панихиду в черном платье в белый горох бренда Alessandra Rich и соломенной шляпе-канотье с украшением в виде перьев марки Lock & Co Hatters стоимостью 1018 долларов (86 тысяч рублей). В качестве обуви она выбрала классические лодочки Gianvito Rossi на каблуке в тон наряда. В руках герцогиня держала коричневый клатч Russell and Bromley.

Помимо этого, журналисты обратили внимание на украшения жены принца Уильяма, которыми она дополнила свой образ на службе в честь супруга королевы: она надела крупные жемчужные серьги ювелирного дома Collingwood, которые ранее принадлежали покойной принцессе Диане.

9 апреля прошлого года принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.

17 апреля принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где уже покоятся ее родители, король Георг VI и королева Елизавета, и младшая сестра Маргарет.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.