Россиянам назвали оптимальную стоимость туров на Кавказ

Тур выходного дня в Северную Осетию с перелетом обойдется от 20,6 тысячи рублей для двоих

Стоимость тура в республики Северного Кавказа весной с перелетом для двоих туристов начинается от 20,6 тысячи рублей. Оптимальную стоимость предложений назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российские туроператоры предлагают десятки различных экскурсионных программ в кавказские республики с включенным в цену перелетом. Например, путешествие выходного дня в Северную Осетию-Аланию с посещением Владикавказа, осмотром популярных горных ущелий, древней крепости Даргавс и знаменитого «города мертвых» обойдется от 20,6 тысячи рублей на двоих (трансферы, питание и проживание в отелях входят в стоимость). За четырехдневный или пятидневный тур придется заплатить 30 и 45,3 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в турах можно посетить несколько регионов одновременно. Стоимость пятидневной программы по Южной и Северной Осетии начинается от 42,6 тысячи рублей на двоих, шестидневной — от 54 тысяч рублей. Четырехдневная поездка по Ингушетии и Алании обойдется двум туристам от 37,2 тысячи рублей, более длительное путешествие по Кабардино-Балкарии и Осетии — от 42,1 тысячи рублей. Во всех трех республиках также предлагаются программы с экскурсиями от 51,7 тысячи рублей.

Помимо этого, можно отправиться в четырехдневный тур по Дагестану — от 41 тысячи рублей для двоих туристов. Шестидневная комбинированная программа с посещением Чечни обойдется от 74,4 тысячи рублей.

Ранее в марте руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о запуске новых туристических чартеров в Дагестан и Чечню. Перелеты в Грозный и Махачкалу запланированы на весну и лето 2022 года — на базе этих рейсов также будут сформированы пакетные и комбинированные туры в республики.