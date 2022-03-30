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Кремль заявил о невозможности обсуждения статуса Крыма

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о невозможности обсуждения статуса Крыма

Фото: Алексей Иванов / Телеканал «Звезда» / Global Look Press

Россия ни с кем не будет обсуждать статус Крыма, в том числе на переговорах с Украиной. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 30 марта, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Крым является частью РФ, а потому в соответствии с Конституцией Москва не может обсуждать судьбу своих территорий и регионов.

«Это исключено, это записано в нашей Конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле заявил, что Москва получила письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу страны и закрепляющие отказ киевских властей от возвращения Крыма и Донбасса военным путем.

Россия пообещала рассмотреть все предложения и после этого дать Украине ответ.

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Евгения Куликова
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