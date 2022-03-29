Мединский раскрыл новые предложения Киева по нейтралитету, Крыму и Донбассу

Мединский заявил, что Украина подтвердила стремление к нейтральному и безъядерному статусу

Российская делегация на переговорах с представителями Украины, прошедших в Стамбуле, получила письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу страны и закрепляющие отказ киевских властей от возвращения Крыма и Донбасса военным путем. Суть этих инициатив раскрыл помощник президента России Владимир Мединский, сообщает ТАСС во вторник, 29 марта.

Он уточнил, что предложения Киева, в частности, включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск.

«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор», — отметил Мединский, добавив, что эти инициативы рассмотрят в ближайшее время, а также доложат о них президенту.

Украина готова гарантировать свой постоянный нейтральный статус

Представители Киева предложили юридически закрепить статус Украины как постоянно нейтрального внеблокового безъядерного государства под международно-правовыми гарантиями. Перечень стран-гарантов содержится в переданных российской стороне предложениях, сообщает РИА Новости.

При этом по этим предложениям Украина отказывается не только от вступления в военные союзы, но и от размещения иностранных военных баз и контингентов, а также проведения на своей территории военных учений без согласия стран-гарантов, в том числе России.

Киев готов отказаться от распространения гарантий безопасности на территорию Крыма и Донбасса, то есть фактически — от планов воевать за эти территории.

Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя. То есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров, — сказал он. — Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход

Киев также настаивает, чтобы Россия не возражала против вступления Украины в ЕС и просит оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран.

По итогам переговоров Мединский заявил, что Москва сделает два шага навстречу Киеву.

«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», — сказал помощник президента России.

Он пояснил, что данные шаги касаются политической и военной частей.

Россия даст ответ Украине после рассмотрения ее предложений

Российское руководство рассмотрит предложения Киева по договору, после чего даст на них свой ответ, сообщил Мединский.

Вместе с тем он добавил, что встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора России и Украины на уровне МИД.

На фоне переговоров Россия кардинально сокращает военную активность под Киевом и Черниговом

Россия решила кардинально сократить военную активность на двух направлениях — киевском и черниговском, объявил замглавы Министерства обороны Александр Фомин после завершения очередного раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

По его словам, данное решение принято в связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость. При этом Москва исходит из того, что Киев создаст условия для дальнейшего нормального сотрудничества, подчеркнул замминистра.

Минобороны призвало Киев исключить пытки российских военнопленных

Фомин потребовал от Киева строго соблюдать Женевские конвенции. Ранее в сети появились видеозаписи, на которых украинские военнослужащие издеваются над пленными российскими солдатами с простреленными ногами.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала Москву и Киев расследовать возможные случаи пыток.

В то же время, по словам Мединского, представители Киева пообещали принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военных в плену. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил провести расследование.

Позже замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что пытавшие пленных боевики были пойманы российским спецназом.

Военная операция России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.