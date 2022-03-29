Генерал заявил о захвате пытавших российских военных граждан Украины

Генерал Шаманов сообщил о захвате участвовавших в пытках солдат ВС РФ военнослужащих ВСУ

Российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом во вторник, 29 марта, заявил генерал-полковник в отставке, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. Его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что речь идет о гражданах Украины Сергее Величко по кличке Чили и Константине Немичеве из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист». Шаманов сообщил, что радовались они недолго — через трое суток их захватили.

«Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — рассказал депутат в ходе круглого стола.

Российские правоохранительные органы и Министерство обороны о задержании пока не сообщали.