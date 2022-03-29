Захарова высказалась о пытках российских военнослужащих

Мария Захарова пообещала наказать пытавших российских солдат украинцев

Жуткие случаи зверств украинских военных в отношении пленных российских солдат не останутся безнаказанными, и все причастные к ним понесут ответственность. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о видеозаписи, сделанной украинскими радикалами под Харьковом. Они добивали раненых солдат прикладами, простреливали уцелевшим ноги, оставляли раненых истекать кровью без медицинской помощи.

«Это такая жестокость, которая переходит в садизм. Им доставляет это удовольствие», — высказалась Захарова. Она также сравнила жестокость украинских военных с «звериной сущностью» и пообещала неизбежное возмездие для этих лиц со стороны Москвы.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными. Украина также осудила поведение своих военных и распорядились начать расследование произошедшего.

Позже член российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что украинская сторона пообещала самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал военнослужащих, «если первыми их поймают».