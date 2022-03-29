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Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине

Глава делегации Мединский заявил, что РФ делает два шага навстречу Украине для деэскалации

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС во вторник, 29 марта.

«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», — сообщил Мединский по итогам переговоров.

Он пояснил, что данные шаги касаются политической и военной частей.

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине между представителями Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Она прошла без рукопожатий.

Уточнялось, что на переговоры приехал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также российский бизнесмен Роман Абрамович. При этом представитель турецкого лидера Ибрагим Калын объяснил, что миллиардер приехал в Стамбул как переговорщик, назначенный президентом России Владимиром Путиным.

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Варвара Кошечкина
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