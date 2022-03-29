Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине

Глава делегации Мединский заявил, что РФ делает два шага навстречу Украине для деэскалации

Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС во вторник, 29 марта.

«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», — сообщил Мединский по итогам переговоров.

Он пояснил, что данные шаги касаются политической и военной частей.

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине между представителями Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Она прошла без рукопожатий.

Уточнялось, что на переговоры приехал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также российский бизнесмен Роман Абрамович. При этом представитель турецкого лидера Ибрагим Калын объяснил, что миллиардер приехал в Стамбул как переговорщик, назначенный президентом России Владимиром Путиным.