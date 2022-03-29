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Россия даст ответ Украине после рассмотрения предложений по договору

Мединский заявил, что Россия рассмотрит предложения Украины по договору и даст ответ

Фото: Russian Consulate in Istanbul / globallookpress.com

Москва займется рассмотрением предложений Киева по договору, после чего даст ответ. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Это предложения украинской стороны, которые мы считаем конструктивным шагом в поиске компромиссов, и которые будут Россией рассмотрены, будет дан соответствующий ответ», — объяснил он.

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Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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Никита Абрамов
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