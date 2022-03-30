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Казахстан подпишет соглашение с Россией о признании паспортов вакцинации

Казахстан в ближайшее время подпишет соглашение с Россией о признании паспортов вакцинации

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Минздрав Казахстана получил на согласование проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила заместитель главы ведомства - главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова, передает ТАСС.

По ее словам, подписание ожидается в ближайшее время.

«Мы пришли к договоренности, что будет соглашение между Казахстаном и РФ. Сейчас этот проект соглашения пришел уже к нам на согласование. В принципе это отработанный проект соглашения, остаются формальности», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Россия со среды, 30 марта, сняла введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения на пересечение сухопутных границ с двумя странами: Казахстаном и Монголией. Прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе россияне, должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР или признанный в республике сертификат о вакцинации.

Марина Совина
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