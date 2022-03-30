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Двукратный олимпийский чемпион оценил вероятность отказа НХЛ от россиян

Двукратный олимпийский чемпион Майоров заявил, что НХЛ не откажется от российских звезд
Борис Майоров

Борис Майоров. Кадр: Jokerit Helsinki / YouTube

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не откажется от российских звезд. Так вероятность расставания североамериканских клубов с игроками из России в интервью «Матч ТВ» оценил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

«НХЛ — это больше бизнес, чем спорт. И там никто не захочет терять таких звезд, как [Александр] Овечкин, [Никита] Кучеров, [Кирилл] Капризов», — заявил хоккеист. При этом он допустил возникновение ограничений для подписания контрактов с молодыми россиянами.

Майоров также вспомнил, что фанаты в Северной Америке всегда остро реагировали на политические события. «Люди приходят на стадионы не ради хоккея, а чтобы выразить свою политическую позицию. И адресуют ее почему-то нашим игрокам», — добавил он.

29 марта главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил о том, что на форварда «Вашингтон Кэпиталс» Овечкина оказывается давление. Он также выразил уверенность, что команды НХЛ не будут расторгать контракты с российскими игроками.

Алексей Гусев
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