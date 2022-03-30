Двукратный олимпийский чемпион оценил вероятность отказа НХЛ от россиян

Двукратный олимпийский чемпион Майоров заявил, что НХЛ не откажется от российских звезд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не откажется от российских звезд. Так вероятность расставания североамериканских клубов с игроками из России в интервью «Матч ТВ» оценил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

«НХЛ — это больше бизнес, чем спорт. И там никто не захочет терять таких звезд, как [Александр] Овечкин, [Никита] Кучеров, [Кирилл] Капризов», — заявил хоккеист. При этом он допустил возникновение ограничений для подписания контрактов с молодыми россиянами.

Майоров также вспомнил, что фанаты в Северной Америке всегда остро реагировали на политические события. «Люди приходят на стадионы не ради хоккея, а чтобы выразить свою политическую позицию. И адресуют ее почему-то нашим игрокам», — добавил он.

29 марта главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил о том, что на форварда «Вашингтон Кэпиталс» Овечкина оказывается давление. Он также выразил уверенность, что команды НХЛ не будут расторгать контракты с российскими игроками.