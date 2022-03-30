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Мбаппе отказался участвовать в жеребьевке ЧМ-2022

L'Equipe: футболист сборной Франции Мбаппе отказался участвовать в жеребьевке ЧМ-2022

Фото: Pascal Rossingnol / Reuters

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отказался участвовать в жеребьевке чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sports.fr со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, 23-летний футболист посчитал, что не должен участвовать в мероприятии, так как не является капитаном сборной Франции. Еще одной причиной стало то, что Мбаппе не хотел пропустить подготовку к матчу ПСЖ в чемпионате страны против «Лорьяна», который пройдет 3 апреля.

Таким образом, Францию на церемонии представит другой игрок. Жеребьевка группового этапа чемпионата мира состоится 1 апреля в Дохе.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Уже известно 27 из 32 участников турнира. Из-за санкций ФИФА сборная России лишилась шансов на участие в мировом первенстве, не сыграв в стыковых матчах за выход на мундиаль.

Анастасия Борисова
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