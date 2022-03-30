Родственницу Назарбаева заподозрили в крупном хищении

Задержанную в Казахстане экс-жену племянника Назарбаева заподозрили в крупном хищении

Бывшая жена племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмира Сатыбалды, ранее задержанная силовиками, подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

Сообщается, что антикоррупционная служба города Шымкента проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц двух организаций — ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента» и ТОО «Ария-Жана Астана». Среди них родственница Назарбаева — Гульмира Сатыбалды.

По версии следствия, в 2021 году руководство предприятий похитило 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов), которые были выплачены за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

17 марта стало известно, что Сатыбалды была задержана казахскими силовиками. 13 марта по подозрению в хищении особо крупных средств АО «Казахтелеком» и превышении должностных полномочий был задержан ее муж, племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно запретить родственникам главы государства занимать любые государственные должности.