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«Газпром» не просил у партнера в Австрии платить за газ в рублях

Австрийская OMV сообщила, что не получала от «Газпрома» запроса по платежам в рублях

Фото: Shutterstock

Компания OMV, главный партнер «Газпрома» в Австрии, не получала запроса по поводу платежей за газ в рублях, сообщила европейская компания агентству РИА Новости.

«Нет, пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту — "Газпрома"», — указал представитель компании.

Комментируя вопрос о том, будет ли OMV теперь платить за российский газ в рублях, он подчеркнул, что в договорах зафиксированы платежи в евро. Глава компании Альфред Штерн еще 23 марта заявлял, что компания продолжит платежи в евро, также ссылаясь на условия контрактов.

30 марта официальный представить Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что процесс оплаты российского газа в рублях, поставляемого в «недружественные страны», не запустят 31 марта. Он заявил, что период будет растянут во времени, а механизм оплаты рублями российского газа будет обнародован позднее.

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Платон Щукин
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