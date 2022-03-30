Засуха оставила без воды миллионы человек в Южной Америке

В Чили высохло озеро, способное напоить около двух миллионов человек

В Южной Америке пересохло озеро, запасов которого хватило бы для того, чтобы напоить около двух миллионов человек. Об этом сообщает The Independent.

Отследить радикальные изменения удалось благодаря спутниковым снимкам. Согласно последнему отчету, текущая вместимость озера Пеньюэлас едва достигает 170 тысяч кубических метров, что составляет всего 0,2 процента от его общей вместимости в 95 миллионов кубических метров. Водоем высох из-за многолетней засухи в регионе, процесс продолжался шесть лет.

Озеро Пеньюэлас в 43 километрах от чилийской столицы Сантьяго было основным источником водоснабжения для местных жителей. Теперь многим из них питьевую воду привозят на грузовиках. Из-за нехватки воды погибли десятки тысяч сельскохозяйственных животных. В августе 2019 года правительство Чили объявило чрезвычайную сельскохозяйственную ситуацию из-за проблем более чем в 50 районах.

Чили страдает от аномальной мегазасухи с 2010 года. За последнее десятилетие количество осадков в центральной части страны было на 45 процентов ниже среднего, а в столице Сантьяго оно составляло около 10-20 процентов от нормы. Засуха в Чили является самой сильной и продолжительной в современной истории, и ученые считают, что она на 25 процентов связана с изменением климата.

Ранее в марте жителям северных городов в Италии начали ограничивать подачу воды из-за одной из самых засушливых зим за последние 65 лет. Тем, кто нерационально использует воду, пригрозили штрафами до 500 евро.

Кроме того, с сильной многолетней засухой столкнулась и Калифорния. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований сообщили, что регион ждет еще один засушливый весенне-летний сезон.