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Кремль оценил продвижение по проведению гуманитарной операции в Мариуполе

Песков заявил, что продвижения по проведению гуманитарной операции в Мариуполе пока нет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Продвижения по проведению гуманитарной операции в Мариуполе в настоящее время нет. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, пока нет, — так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, которые имели в виду минувший разговор главы российского государства Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Ранее представитель Кремля заявил, что сообщения западных СМИ о том, что Вооруженные силы (ВС) России принуждают жителей Мариуполя переезжать на территорию России, являются ложью. По его словам, граждане Украины делают это добровольно. Кроме того, российские военные помогают мирным гражданам покидать город, а также уезжать из мест, опасных для жизни.

25 марта стало известно, что Мариуполь в сопровождении Народной милиции покинули 342 человека, в том числе 65 детей. Днем ранее из зоны боевых действий сумели вывезти свыше 600 мирных жителей.

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Сергей Истомин
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