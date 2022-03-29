Кремль ответил на сообщения о принудительном переезде жителей Мариуполя

Песков назвал ложью данные западных СМИ о насильственном переезде жителей Мариуполя в РФ

Сообщения западных СМИ о том, что Вооруженные силы (ВС) России принуждают жителей Мариуполя переезжать на территорию России, являются ложью. Так на них ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, граждане Украины делают это добровольно. Российские военные, в свою очередь, помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, а также уезжать из мест, где опасно для жизни.

Песков добавил, что мирные жители находятся в опасности, ведь когда они пытаются покинуть свои населенные пункты, «их просто расстреливают в спину».

Представитель Кремля подтвердил, что в России нет ни одного человека из Мариуполя, которого перевезли бы без согласия, так как страна таким не занимается. «Я вам отвечаю, что подобные сообщения о том, что Россия насильно кого-то перевозит, это ложь», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

25 марта сообщалось, что Мариуполь в сопровождении Народной милиции покинули 342 человека, в том числе 65 детей. Днем ранее из зоны боевых действий сумели вывезти более 600 мирных жителей.