Из Мариуполя вывезли еще несколько сотен человек

Еще 342 человека эвакуировали на подконтрольную ДНР территорию из Мариуполя

Еще несколько сотен жителей Мариуполя, включая десятки детей, были эвакуированы на подконтрольную Донецкой народной республике (ДНР) территорию под Безыменным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

По данным командования, в пятницу, 25 марта, город в сопровождении Народной милиции покинули 342 человека, в том числе 65 детей. Днем ранее из зоны боевых действий сумели вывезти свыше 600 мирных жителей.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что с начала спецоперации в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях с силами республики 1111 человек убитыми и 1244 ранеными.

Речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой, 25-й отдельной воздушно-десантной, 56-й отдельной мотопехотной, 54-й отдельной механизированной и 12-й отдельной оперативного назначения бригадах украинской армии.