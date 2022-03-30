Мединский назвал условие ликвидации потенциального плацдарма НАТО на Украине

Мединский назвал выполнение Киевом обязательств условием ликвидации угрозы НАТО России

Если Киев выполнит все обязательства, которые были изложены в его предложениях в ходе переговоров с Москвой, угроза создания на Украине плацдарма НАТО будет ликвидирована. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной, передает ТАСС.

По словам Мединского, ранее киевские власти заявили о готовности выполнить принципиальные требования, на которых настаивала Москва на протяжении всех последних лет.

«Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована», — подчеркнул он.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.

Позднее Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву и существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлении. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.