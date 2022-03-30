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Трамп обратился к Путину с просьбой

Экс-президент США Трамп попросил Путина раскрыть любую информацию о сделках сына Байдена

Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Just the News обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой раскрыть любую имеющуюся у него информацию о сделках Хантера Байдена, сына действующего американского лидера, с олигархами в Восточной Европе.

Экс-президент обратил внимание на отчет сената за 2020 год, в котором указывалась связь младшего Байдена с богатейшей женщиной России Еленой Батуриной, которая, предположительно, десять лет назад предоставила 3,5 миллиона долларов компании, сооснователем которой был сын американского лидера. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявляла, что у нее «нет подтверждения» выводам доклада сената.

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«Она (Батурина — прим. «Ленты.ру») дала ему 3,5 миллиона долларов, так что теперь я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен его озвучить», — сказал Трамп. Он добавил, что хотел бы узнать больше об отношениях Хантера Байдена с украинским олигархом и главой холдинга Burisma Николаем Злочевским, который в 2014 году пригласил Байдена-младшего в совет директоров.

В 2020 году сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли заподозрили Хантера Байдена в получении денег от предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Утверждалось, что сын тогдашнего кандидата в президенты получал деньги от Батуриной на протяжении нескольких лет. В числе тех, кто отправлял деньги Хантеру, есть также лица, связанные с Коммунистической партией Китая. Как говорилось в докладе, Батурина перевела на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден, 3,5 миллиона долларов.

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Варвара Кошечкина
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