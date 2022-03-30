Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Санкции против России заставили американцев покупать бензин в Мексике

Водители из США стали заправляться дешевым бензином в мексиканской Тихуане из-за санкций

Фото: Rodrigo Cruz / DPA / Globallookpress.com

Введение санкций против России привело к резкому повышению цен на бензин в США, и теперь водители из Калифорнии стали заправляться в приграничном мексиканском городе Тихуана, сообщает издание Los Angeles Times.

Ощутимый рост цен на топливо заставил американцев пересекать границу, чтобы заправиться дешевым бензином в Мексике. По словам местных жителей, в Тихуане топливо стоит в среднем 3,96 доллара за галлон, что на два доллара меньше, чем в США.

Ранее издание The Atlantic предсказало США крах энергетической сферы из-за запрета компаниям покупать нефть из России. Отмечается, что цены на бензин в Штатах быстро растут, а Саудовская Аравия игнорирует просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Кроме того, политика так называемой чистой энергии тоже провалилась, поскольку никаких законов, которые снизили бы зависимость от черного золота, так и не было принято.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил об ошибке Мединского на переговорах с Украиной
Полиция задержала подозреваемого в неудачном ограблении банка россиянина
Учительница попросила третьеклассников назвать ее недостатки и удивилась ответам
В НАСА предложили создать астроинженерные конструкции для заселения Венеры
Женщина за год получила больше 15 пар не заказанной ею безвкусной обуви
Число прибывших в Россию жителей Украины и Донбасса превысило полмиллиона
Украинского тренера «Зенита» лишили почетного звания на родине
Брюс Уиллис решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем
ДНР поддержала курс Южной Осетии на вступление в состав России
Квартиру Волочковой сравнили с цыганским табором
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.