Водители из США стали заправляться дешевым бензином в мексиканской Тихуане из-за санкций

Введение санкций против России привело к резкому повышению цен на бензин в США, и теперь водители из Калифорнии стали заправляться в приграничном мексиканском городе Тихуана, сообщает издание Los Angeles Times.

Ощутимый рост цен на топливо заставил американцев пересекать границу, чтобы заправиться дешевым бензином в Мексике. По словам местных жителей, в Тихуане топливо стоит в среднем 3,96 доллара за галлон, что на два доллара меньше, чем в США.

Ранее издание The Atlantic предсказало США крах энергетической сферы из-за запрета компаниям покупать нефть из России. Отмечается, что цены на бензин в Штатах быстро растут, а Саудовская Аравия игнорирует просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Кроме того, политика так называемой чистой энергии тоже провалилась, поскольку никаких законов, которые снизили бы зависимость от черного золота, так и не было принято.