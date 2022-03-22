США предсказали крах в энергетической сфере

The Atlantic предсказало США крах энергетической сферы из-за запрета на импорт нефти из РФ

Энергетическая безопасность США после запрета на импорт российской нефти превратиться в крах, предсказал в статье для американского издания The Atlantic обозреватель Робинсон Мейер.

В публикации отмечается, что цены на бензин в Соединенных Штатах быстро растут, а Саудовская Аравия игнорируют просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Кроме того, политика так называемой «чистой энергии» тоже провалилась, поскольку никаких законов, которые снизили бы зависимость от «черного золота», так и не было принято.

Соединенные Штаты, пишет Мейер, сегодня являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, однако это не обеспечивает стране энергетическую независимость, поскольку цены на сырье устанавливаются на мировых рынках. Поэтому, когда РФ начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, стоимость нефти, в том числе в США, рекордно выросла.

Также автор публикации отмечает, что шансы США на переход к «чистой энергии» сильно снизились после начала операции на Украине. Американские и западноевропейские компании не смогут приобретать медь, платину и другие полезные ископаемые, которые необходимы для энергетического перехода.

При этом в краткосрочной перспективе это увеличит стоимость технологий «чистой энергии», а в долгосрочной перспективе экономическая блокада России со стороны Запада, вероятно, лишь позволит фирмам Китая покупать это сырье в России по низкой стоимости, сделав еще более низкими затраты китайцев на новые энергетические технологии и вообще улучшив китайские макроэкономические показатели.

В начале марта США объявили о запрете импорта нефти из России. Байден также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.