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Ученые научились управлять бактериями с помощью звука

Американские ученые разработали управляемые с помощью звука бактерии для лечения рака

Фото: Chris Radburn / Reuters

Американские ученые из Калифорнийского технологического института научились управлять бактериями, которые ищут и уничтожают раковые клетки с помощью звука. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Разработанный специализированный штамм бактерий Escherichia coli (E. coli), способен обнаруживать и проникать в онкологию при введении в организм пациента. Как только бактерии прибыли в раковые опухоли они поддаются воздействию импульсов ультразвука, чтобы активизировать высвобождение сильнодействующих лекарств.

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В ходе опытов исследователи обнаружили, что мыши, поддавшиеся воздействию этого штамма бактерий и ультразвука, показали гораздо более медленный рост опухоли, чем мыши, обработанные только ультразвуком или только бактериями, или те, которые вообще не подвергались никаким манипуляциям. Однако сотрудники лаборатории отметили, что опухоли у некоторых мышей не уменьшались даже при полном использовании этого метода.

Тем не менее специалисты считают, что полученные результаты достаточно многообещающие, поскольку указывают направление для дальнейшей работы. Они также добавили, что, как и в случае с любой новой технологией, есть несколько вещей, которые нужно оптимизировать. Например, необходимо добавить способность визуализировать бактерии с помощью ультразвука и их более точное прицеливание.

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Елена Апазиди
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