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Насиловавшему трех падчериц россиянину дали 20 лет колонии

В Челябинской области мужчина восемь лет насиловал трех падчериц и получил 20 лет колонии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жителю Челябинской области, который восемь лет насиловал падчериц, суд дал 20 лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 62-летний россиянин с июня 2007 по июнь 2015 года неоднократно насиловал трех несовершеннолетних приемных дочерей на территории частного дома, где они вместе проживали. Под суд мужчина пошел по ряду эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Изучив материалы дела, суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и девять месяцев и удовлетворил иск о компенсации морального вреда на сумму 1,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Омской области полицейские задержали 28-летнего водителя-дальнобойщика, подозреваемого в изнасиловании 57-летней россиянки. По данным следствия, пьяный мужчина ночью в помещении бани на трассе Тюмень-Омск набросился на администратора комплекса и изнасиловал ее.

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Леонид Микуляк
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