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Сидящий в российской колонии американец Рид объявил о второй голодовке

Осужденный в России за нападение на полицейских американец Рид начал вторую голодовку

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Гражданин США Тревор Рид, отбывающий девятилетний срок в российской колонии за нападение на полицейских в Москве, начал вторую голодовку. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат американца Сергей Никитенков.

Семья Рида пояснила, что он объявил голодовку из-за подозрения на туберкулез и незаконного, как он считает, водворения в штрафной изолятор (ШИЗО).

Американский студент находится в мордовской колонии. Осенью 2021 года сообщалось, что он прекратил голодовку, протестуя против помещения его в ШИЗО. Однако республиканском управлении ФСИН опровергли эту информацию, заявив, что Рид принимал пищу в колонии по распорядку.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы. Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. В отношении прибывших полицейских Рид также проявил агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

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Любовь Ширижик
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