Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Глава СКР потребовал возбудить дело на росгвардейцев из-за драки с прокурором

Бастрыкин потребовал возбудить дело на росгвардейцев за бездействие в драке с прокурором

Фото: Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на сотрудников Росгвардии из-за драки с участием прокурора Марии Семененко — в момент конфликта правоохранители бездействовали. Об этом «Ленте.ру» в среду, 30 марта, сообщили в ведомстве.

Известно, что в субботу, 26 марта, в Москве произошла драка, в результате которой пострадала сотрудница Генеральной прокуратуры России, находящаяся под государственной защитой в связи с ее полномочиями. Сотрудники Росгвардии, которые должны были осуществлять ее защиту от имени государства, в момент стычки бездействовали.

Бастрыкин дал поручение руководителю СКР по Москве возбудить дело и взял случай под личный контроль.

Ранее сообщалось, что Семененко пострадала в драке с полковником антикоррупционной полиции: конфликт начался в ресторане на Калужской площади в Москве напротив здания МВД России, позже стычка продолжилась у входа в заведение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Россия захотела продавать зерно за рубли
Пауэрлифтерша раскрыла пользу тяжелой атлетики для женского организма
В Германии предупредили о риске остановки производств без газа из России
Один человек погиб после попадания снаряда в жилой дом Донецка
Минобороны показало уничтожение беспилотника ВСУ ракетно-пушечным комплексом
Одной категории россиян задумали дать право на ипотечные каникулы
Мастер маникюра описала раздражающее ее поведение клиентов
Иностранец попался на взятке полицейскому в Ярцево
50-летний мужчина сбросил 50 килограммов и рассказал о правильном питании
Шойгу оценил российский самолет «Премьер»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.