Глава СКР потребовал возбудить дело на росгвардейцев из-за драки с прокурором

Бастрыкин потребовал возбудить дело на росгвардейцев за бездействие в драке с прокурором

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на сотрудников Росгвардии из-за драки с участием прокурора Марии Семененко — в момент конфликта правоохранители бездействовали. Об этом «Ленте.ру» в среду, 30 марта, сообщили в ведомстве.

Известно, что в субботу, 26 марта, в Москве произошла драка, в результате которой пострадала сотрудница Генеральной прокуратуры России, находящаяся под государственной защитой в связи с ее полномочиями. Сотрудники Росгвардии, которые должны были осуществлять ее защиту от имени государства, в момент стычки бездействовали.

Бастрыкин дал поручение руководителю СКР по Москве возбудить дело и взял случай под личный контроль.

Ранее сообщалось, что Семененко пострадала в драке с полковником антикоррупционной полиции: конфликт начался в ресторане на Калужской площади в Москве напротив здания МВД России, позже стычка продолжилась у входа в заведение.