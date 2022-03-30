В Госдуме предложили созвать трибунал по преступлениям украинских военных

Депутат Госдумы Шеремет призвал созвать трибунал по преступлениям украинских националистов

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал созвать международный трибунал по преступлениям украинских националистов. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам чиновника, одного расследования военных преступлений недостаточно, националистов необходимо «призвать к ответу за все их преступления против мирных граждан и военнопленных». Шеремет предложил провести трибунал в Одессе, где восемь лет назад националисты сожгли в Доме профсоюзов невинных людей.

«Рано или поздно наказание всех неминуемо настигнет. Никто не скроется от возмездия», — подытожил он.

Ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала Москву и Киев расследовать инциденты с, предположительно, имевшими место пытками военнослужащих на Украине. По ее словам, увиденное «вызывает серьезную обеспокоенность», а любое неподобающее отношение должно немедленно прекратиться.