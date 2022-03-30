В Госдуме полностью перейдут на отечественный софт

Глава аппарата Госдумы Дивейкин сообщил о переходе ГД на отечественное ПО к 2025 году

Руководитель аппарата Государственной Думы (ГД) Игорь Дивейкин заявил, что ведомство полностью перейдет на отечественное программное обеспечение. Сейчас закупки импортного ПО остановлены и не планируются в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Дивейкин сообщил, что переход на отечественный софт в Госдуме планируют осуществить к 2025 году.

«В Госдуме практически все программное обеспечение отечественное. Задача по переходу на продукты российских производителей уже давно реализуется аппаратом Госдумы, переход будет завершен к 2025 году», — рассказал глава думского аппарата.

Ранее сообщалось, что в России появится отечественный магазин приложений для Android. Сервис под названием NashStore запустят в стране 9 мая.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о запрете использования иностранного программного обеспечения госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре. Ограничение на приобретение зарубежного софта вступает в силу уже 31 марта.