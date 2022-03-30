Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пьяный россиянин во сне задушил двухмесячного сына

Пьяный житель Тывы уснул с двухмесячным сыном на руках и задушил его

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель города Кызыла Республики Тыва случайно задушил своего двухмесячного сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел днем 25 марта. По информации следствия, пьяный мужчина уснул с младенцем на руках. Во сне отец потерял контроль над своими движениями и перекрыл ребенку дыхательные пути, в результате чего тот задохнулся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Родители нередко случайно убивают своих детей, находясь в состоянии опьянения. В Красноярском крае пьяный мужчина раздавил трехлетнюю дочь в ванной. Матери в это время дома не было. О случившемся стало известно благодаря соседям, которые сообщили о протечке из-за переполнившейся водой ванной.

В ноябре 2021 года на Камчатке пьяная мать уснула и раздавила пятимесячного ребенка. Женщина легла спать рядом с дочерью и во сне перевернулась прямо на нее. В результате девочка задохнулась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объяснил падение до нуля поставок по газопроводу «Ямал-Европа»
Samsung убрала букву Z из названия своих смартфонов
Древнейшие мумии оказались под риском исчезновения из-за глобального потепления
В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом
Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты
Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к российским спортсменам
Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове
Предполагаемый финансист банды Цапков скрылся на Украине и сработался с СБУ
Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России
Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.