Пьяный россиянин во сне задушил двухмесячного сына

Пьяный житель Тывы уснул с двухмесячным сыном на руках и задушил его

Житель города Кызыла Республики Тыва случайно задушил своего двухмесячного сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел днем 25 марта. По информации следствия, пьяный мужчина уснул с младенцем на руках. Во сне отец потерял контроль над своими движениями и перекрыл ребенку дыхательные пути, в результате чего тот задохнулся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Родители нередко случайно убивают своих детей, находясь в состоянии опьянения. В Красноярском крае пьяный мужчина раздавил трехлетнюю дочь в ванной. Матери в это время дома не было. О случившемся стало известно благодаря соседям, которые сообщили о протечке из-за переполнившейся водой ванной.

В ноябре 2021 года на Камчатке пьяная мать уснула и раздавила пятимесячного ребенка. Женщина легла спать рядом с дочерью и во сне перевернулась прямо на нее. В результате девочка задохнулась.