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«Союз МС-19» с россиянами и американцем вернулся на Землю

«Союз МС-19» с космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом НАСА вернулся на Землю

Фото: Роскосмос

Cпускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем вернулся на Землю, следует из трансляции «Роскосмоса».

Посадка спускаемого аппарата произошла в 142 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Согласно госкорпорации, в настоящее время на Международной космической станции (МКС) находятся космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавтов НАСА Томас Маршберн, Раджи Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.

В марте с комплекса площадки № 31 космодрома Байконур была запущена ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» («С.П. Королев»). Как отметил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, впервые за долгие годы на нем отправился полностью российский экипаж в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Космический корабль пристыковался к МКС в ручном режиме.

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Иван Потапов
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