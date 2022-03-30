Перечислены последствия новых возможных ограничений доступа России к SWIFT

Экономист Юденков назвал ограничения доступа России к SWIFT опасными для платежной системы

Новые возможные ограничения доступа России к SWIFT могут негативно отразиться на дальнейшей судьбе самой платежной системы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Специалист объяснил, что система перестанет считаться надежной в мире и новые договоры будут предусматривать расчеты через другие системы.

Великобритания допустила усиление антироссийских санкций по вопросу доступа Москвы к международной платежной системе SWIFT. Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Опасные последствия

«По сути, это будет означать отключение каналов связи. Сейчас при осуществлении платежей вы, по сути, подаете заявку в электронном виде о том, что хотите перевести средства по конкретному адресу, представленному набором цифр, система предоставляет ключ. Но после ввода ограничений система просто перестанет отвечать, нет доступа. Вы не можете отправить средства со своего корреспондентского счета в банке. После того как аресты были наложены на наши корреспондентские счета в США, Англии, Франции, других странах SWIFT был нужен для того, чтобы иностранные покупатели наших товаров расплачивались. Но они уже и так отказались платить, так что теперь система нам не особенно и нужна», — сказал Юденков.

Экономист отметил, что, конечно, остались некоторые позиции, которые все еще предусматривают оплату через SWIFT, но эту проблему, как он считает, можно решить, воспользовавшись альтернативными каналами.

«Да, они более допотопные, но они есть. И в итоге все это негативно скажется только на самой SWIFT. Она станет ненадежным партнером, люди поймут, что лучше формировать другие международные системы расчетов, и новые договоры будут предусматривать именно их, а не SWIFT. И как только появится качественная параллельная расчетная система, SWIFT просто потеряет массу клиентов», — убежден собеседник «Ленты.ру».

На физических лицах, по словам Юденкова, новые ограничения отразиться не должны. Во-первых, как он отметил, все что могло, уже случилось, а во-вторых, как правило, у простых россиян нет корреспондентских счетов за рубежом.

«Все, что могло отразиться на обычных людях, уже отразилось. Да и где у простых россиян корреспондентские счета за рубежом? Кроме того, через SWIFT идут большие платежи, не думаю, что физлица имеют координаты в SWIFT, хоть и не буду на этом настаивать», — сказал экономист.

Ранее Джонсон заявил, что западные страны не должны снимать санкции против России даже после достижения договоренности о прекращении огня на Украине. Премьер-министр возмутился соответствующим предложением и назвал его немыслимым.