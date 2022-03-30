Стерлинг одной фразой оценил предстоящий бой с Яном

Американский боец MMA Стерлинг оценил бой с россиянином Петром Яном словами об ограблении

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг одной фразой оценил предстоящий поединок с россиянином Петром Яном. Его слова приводит «Чемпионат.com» с ссылкой на социальные сети спортсмена.

«Вы станете свидетелями ограбления», — написал Стерлинг. Он прикрепил к посту фотографию с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

В марте 2021 года Ян утратил чемпионский пояс в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и проиграл поединок дисквалификацией. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.