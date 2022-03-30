Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24 вблизи белорусской границы

Минообороны сообщило, что вблизи украинско-белорусской границы сбит Су-24 ВВС Украины

Российская авиация вблизи украинско-белорусской границы сбила Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что воздушный бой произошел в районе населенного пункта Тумень Ровенской области.

В ведомстве также сообщили, что всего с начала спецоперации на Украине Вооруженные силы России уничтожили 124 самолета, 321 беспилотник, 184 установки реактивной системы залпового огня и 1752 танка Вооруженных сил Украины.

29 марта Минобороны России объявило о решении кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Глава российской делегации на переговорах с Киевом впоследствии объяснил, что деэскалация связана в том числе с тем, что в украинской столице находятся люди, которым необходимо принимать решения.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля.