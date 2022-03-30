Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24 вблизи белорусской границы

Минообороны сообщило, что вблизи украинско-белорусской границы сбит Су-24 ВВС Украины

Фото: Globallookpress.com

Российская авиация вблизи украинско-белорусской границы сбила Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что воздушный бой произошел в районе населенного пункта Тумень Ровенской области.

В ведомстве также сообщили, что всего с начала спецоперации на Украине Вооруженные силы России уничтожили 124 самолета, 321 беспилотник, 184 установки реактивной системы залпового огня и 1752 танка Вооруженных сил Украины.

29 марта Минобороны России объявило о решении кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Глава российской делегации на переговорах с Киевом впоследствии объяснил, что деэскалация связана в том числе с тем, что в украинской столице находятся люди, которым необходимо принимать решения.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев объявил о новой эре
Диетологи назвали шесть способствующих похудению рецептов омлетов
Россиян оставили без выплат за срывы сроков строительства жилья
Российский хоккеист «Йокерита» рассказал об изменившемся отношении к финнам
Число погибших при попадании снаряда в жилой дом в Донецке выросло до двух
Разработана способная заменить биопсию технология
Минобороны сообщило об уничтожении штаба украинских сил специальных операций
Стало известно об уничтожении десяти беспилотников ВСУ за сутки
Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24 вблизи белорусской границы
Украина призвала направить миссию ООН в Чернобыльскую зону
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.