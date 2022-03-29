Мединский объяснил решение сократить военную активность под Киевом

Мединский связал деэскалацию в направлении Киева с необходимостью принимать там решения

Объявление деэскалации на киевском направлении связано в том числе с тем, что в украинской столице находятся люди, которым необходимо принимать решения. Так помощник президента России Владимир Мединский объяснил решение Минобороны кардинально сократить военную активность на двух направлениях, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в связи с этим Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом сообщил, что Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации. Один из них, в частности, озвучили в Минобороны — в ведомстве приняли решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.

Очередной раунд переговоров России и Украины состоялся во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между Мединским и главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.