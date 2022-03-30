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В ЛНР сообщили о выпущенной по Луганску ракете «Точка-У»

ЛНР в СЦКК сообщила, что украинские войска 30 марта выпустили по Луганску ракету «Точка-У»

Фото: Globallookpress.com

Украинские войска выпустили ракету «Точка-У» по Луганску. Об этом в среду, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05.25 со стороны Северодонецка выпущена ракета "Точка-У" по Луганску», — говорится в сообщении.

28 марта Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила, что силы ПВО за сутки сбили три ракеты «Точка-У», выпущенные Киевом.

14 марта над Донецком была сбита запущенная украинской стороной ракета «Точка-У» с кассетным боеприпасом. Ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.

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Марина Совина
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