В ДНР сообщили о трех сбитых ракетах «Точка-У» за сутки

В ДНР заявили, что силы ПВО за сутки сбили три выпущенные Киевом ракеты «Точка-У»

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила, что силы ПВО за сутки сбили три ракеты «Точка-У», выпущенные Киевом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В НМ ДНР добавили, что передали все материалы о фактах повреждения инфраструктуры и ранений гражданских лиц в международные организации. Они также поступили в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам против командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

14 марта над Донецком была сбита запущенная украинской стороной ракета «Точка-У» с кассетным боеприпасом. Ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.

18 марта в Министерстве обороны России сообщили, что украинская армия обстреляла Мелитополь с помощью ракет «Точка-У». Огонь велся из города Запорожье, расположенного к северу от Мелитополя. Всего было выпущено два снаряда, оба они были уничтожены силами противовоздушной обороны.