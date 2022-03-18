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Минобороны заявило об ударе Украины ракетами «Точка-У» по Мелитополю

Минобороны РФ: украинские военные ударили по Мелитополю ракетами «Точка-У»
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Военнослужащие украинской армии обстреляли Мелитополь с помощью ракет «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Обстрел был произведен из города Запорожье, расположенного к северу от Мелитополя. Всего было выпущено два снаряда, однако оба они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Российские военные смогли зафиксировать места, с которых производился обстрел. По позициям украинских военных были нанесены удары ракетных комплексов «Искандер». Обе установки противника были уничтожены.

Конашенков подчеркнул, что силами российских военных была налажена мирная жизнь в Мелитополе, а в местах, на которые были нацелены удары ВСУ, не было военных объектов.

«Применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины», — добавил генерал-майор.

В пятницу, 18 марта, Минобороны сообщило, что ударами российской авиации за сутки были уничтожены четыре установки ракетно-залпового огня ВСУ. Всего за время проведения спецоперации по демилитаризации Украины российские военные уничтожили 138 таких установок.

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Роман Кирьянов
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