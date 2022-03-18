Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о поражении 81 военного объекта ВСУ

В Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила 4 установки РСЗО на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская авиация поразила четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины. «Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники», — уточнили в министерстве.

Всего с начала специальной операции на Украине российские войска уничтожили 138 установок реактивной системы залпового огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские Вооруженные силы уничтожили украинскую бронетехнику и склады с боеприпасами с помощью беспилотного летательного аппарата «Форпост». Боевое применение вооружения выполнялось со средних и малых высот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российский самолет загорелся перед вылетом из Сочи
Украина сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров
Подсчитано влияние санкций на доходы россиян
Россияне начали скупать антидепрессанты
Обвиненный в убийстве экс-президент Перу выйдет из тюрьмы
Шведский биатлонист высказался об отстранении россиян от международных турниров
Девушка сделала окрашивание в салоне и осталась без части волос
Россиянам раскрыли правила въезда в Белоруссию
Бастрыкин велел проверить призыв главы погранслужбы Украины к убийству россиян
Минобороны России сообщило о сбитых беспилотниках на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.