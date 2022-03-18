Минобороны заявило об уничтожении российским беспилотником военной техники ВСУ

Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили украинскую бронетехнику и склады с боеприпасами

Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую бронетехнику и склады с боеприпасами с помощью беспилотного летательного аппарата «Форпост». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что боевое применение вооружения выполнялось со средних и малых высот, а результаты уничтожения объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксировались средствами объективного контроля.

Ранее в Минобороны назвали число эвакуированных из Мариуполя жителей. По данным ведомства, почти 43 тысячи человек покинули город.

О начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.