Предполагаемый финансист банды Цапков скрылся на Украине и сработался с СБУ

Казначей банды Цапков скрылся на Украине и получил новый паспорт за сотрудничество с СБУ

Адвокат Константин Поспелов, представляющий интересы потерпевших от действий банды Цапков, заявил, что предполагаемый финансист преступной группы скрылся на Украине и сработался со Службой безопасности Украины (СБУ) — Федору Стрельцову уже выдали новый паспорт. Об этом в среду, 30 марта, сообщает ТАСС.

По словам Поспелова, так называемый казначей банды Цапков Федор Стрельцов получил защиту от СБУ, несмотря на то, что был объявлен в международный розыск. СБУ провела с его помощью провокацию по задержанию граждан Украины, которые якобы по заданию российских силовиков за 100 тысяч долларов пытались его похитить и доставить в Следственный комитет России (СКР). За это сотрудничество силовики выдали Стрельцову новые документы и поместили в охраняемую конспиративную квартиру, откуда он под руководством СБУ организовал массированную клеветническую кампанию в отношении российских следователей, расследующих его уголовное дело, а также свидетелей и потерпевших.

Ранее сообщалось, что Ростовский суд признал законным прекращение дела о вымогательстве в отношении членов банды Цапков. Суд рассмотрел жалобу на бездействие следствия по факту вымогательства 70 миллионов рублей и оставил ее без удовлетворения.

Банда Цапков стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская в ноябре 2010 года, эта расправа считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Главарь банды был осужден пожизненно, но умер в 2014 году в СИЗО от болезни, где ждал рассмотрения обжалования приговора. «Правая рука» главаря Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.