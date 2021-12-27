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Дело против Цапков о вымогательстве прекратили в суде на законных основаниях

Ростовский суд признал законным прекращение дела о вымогательстве против банды Цапков

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ростовский суд признал законным прекращение дела о вымогательстве в отношении членов банды Цапков. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ранее следствие прекратило уголовное дело о вымогательстве 12-летней давности: у бизнесмена Александра Исюка бандиты требовали 70 миллионов рублей и машину Land Rover стоимостью более четырех миллионов рублей. 27 декабря суд рассмотрел жалобу на эти действия следствия и оставил ее без удовлетворения.

Александр Исюк в заявлении указал, что Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Федор Стрельцов, Владимир Алексеев, Наталья Стришняя и Иван Стришний вымогали у него в 2010 году крупную сумму средств. У него не было таких денег, тогда коммерсанту пришлось взять в банке кредит на компанию его зятя суммой более 40 миллионов рублей. Всего он передал вымогателям около 70 миллионов рублей и машину.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет продолжит изучать дело банды Цапков — Цеповязов, и в ближайшее время могут прозвучать новые данные о преступлениях. Дело Александра Исюка было одним из таких вероятных преступлений.

Банда Цапков стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская в ноябре 2010 года, эта расправа считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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