Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Российские туроператоры нашли новый способ отправить туристов в Турцию

Coral Travel и PEGAS Touristik отправят россиян в Анталью рейсами Turkish Airlines

Фото: Shutterstock

Туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik договорились с Turkish Airlines о выделении каждому из них 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов России в Анталью. О новой возможности для туристов сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации специалистов, отправиться на отдых на рейсах Turkish Airlines туристы смогут с конца апреля до октября 2022 года — в настоящее время туроператоры ждут окончательного подписания всех документов с турецкой стороной. Как стало известно, переговоры об аналогичных условиях ведет с авиакомпанией и третий крупный участник российского рынка — ANEX Tour.

Материалы по теме:
«Весь мир отрезан от России сейчас» Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
«Весь мир отрезан от России сейчас»Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
14 апреля
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами. Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
18 июня

На сайте Coral Travel уже можно найти туры с перелетом Turkish Airlines в Анталью с 30 апреля. Неделя отдыха в трехзвездочном отеле по системе «все включено» обойдется от 125,2 тысячи рублей на двоих с учетом всех доплат. Другой способ — путевка вне блочной перевозки на аналогичных условиях — от 156,6 тысячи рублей.

PEGAS Touristik также предлагает турпакеты в Анталью с конца апреля на рейсах Turkish Airlines с блочными местами. Цены на туры в отель категории «три звезды» с полным питанием начинаются от 125,5 тысячи рублей для двоих туристов.

Ранее в марте россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Анталью с перелетом из регионов. Неделя проживания в трехзвездочной гостинице с питанием «все включено» обойдется от 10,6 тысячи рублей для двоих, цены на авиабилеты из Уфы, Екатеринбурга или Самары — от 43 до 46 тысяч рублей туда и обратно на одного человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Кремль допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров
В Литве разместят еще один американский батальон
Минобороны России опубликовало кадры работы «Искандеров»
Российский врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения
Олимпийский чемпион назвал главного виновника проблем России в мировом спорте
В ЛНР уличили Великобританию в нежелании тратиться на поддержку Киева
Каннский фестиваль рассмотрит для участия фильмы трех российских режиссеров
Джонсон возмутился предложением снять санкции с России за прекращение огня
В России смогут строить по две «черные дыры» ежегодно
Россия снизила добычу нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.