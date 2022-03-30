Российские туроператоры нашли новый способ отправить туристов в Турцию

Coral Travel и PEGAS Touristik отправят россиян в Анталью рейсами Turkish Airlines

Туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik договорились с Turkish Airlines о выделении каждому из них 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов России в Анталью. О новой возможности для туристов сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации специалистов, отправиться на отдых на рейсах Turkish Airlines туристы смогут с конца апреля до октября 2022 года — в настоящее время туроператоры ждут окончательного подписания всех документов с турецкой стороной. Как стало известно, переговоры об аналогичных условиях ведет с авиакомпанией и третий крупный участник российского рынка — ANEX Tour.

На сайте Coral Travel уже можно найти туры с перелетом Turkish Airlines в Анталью с 30 апреля. Неделя отдыха в трехзвездочном отеле по системе «все включено» обойдется от 125,2 тысячи рублей на двоих с учетом всех доплат. Другой способ — путевка вне блочной перевозки на аналогичных условиях — от 156,6 тысячи рублей.

PEGAS Touristik также предлагает турпакеты в Анталью с конца апреля на рейсах Turkish Airlines с блочными местами. Цены на туры в отель категории «три звезды» с полным питанием начинаются от 125,5 тысячи рублей для двоих туристов.

Ранее в марте россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Анталью с перелетом из регионов. Неделя проживания в трехзвездочной гостинице с питанием «все включено» обойдется от 10,6 тысячи рублей для двоих, цены на авиабилеты из Уфы, Екатеринбурга или Самары — от 43 до 46 тысяч рублей туда и обратно на одного человека.