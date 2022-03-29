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Россиянам назвали стоимость туров в Турцию с перелетом из регионов

Средняя стоимость тура в Анталью с перелетом из Уфы составит от 100 тысяч рублей

Фото: Killian Pham / Unsplash

Средняя цена тура в Турцию с перелетом из Уфы, Екатеринбурга и Самары составит от 100 тысяч рублей на двоих. Оптимальную стоимость отдыха назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР обратили внимание на то, что авиакомпания Red Wings расширила летную программу в Анталью из российских регионов: в системе бронирования перевозчика появились маршруты из Уфы (с 11 апреля). Отмечается, что из Екатеринбурга рейсы начнут отправляться 30 марта, из Самары — 31 марта.

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Тем не менее туроператоры пока планируют выкупать гарантированные блоки мест на бортах Red Wings. Таким образом, туристам придется отдельно бронировать отель у туроператора и приобретать авиабилеты у перевозчика. Например, «Интурист» предлагает неделю проживания в трехзвездочной гостинице в Анталье с питанием «все включено» от 10,6 тысячи рублей на двух человек.

При этом стоимость авиабилета из Уфы в Анталью туда-обратно на одного человека составит от 46 тысяч рублей, из Екатеринбурга — от 45,9 тысячи рублей, из Самары — от 43,1 тысячи рублей, из Казани — от 53,3 тысячи рублей в обе стороны. В среднем итоговая сумма поездки с проживанием и перелетом обойдется двоим туристам от 100 тысяч рублей.

Ранее в марте российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск регулярных рейсов из Сочи в Стамбул с 7 апреля. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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Дарья Рыбак
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