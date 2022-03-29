«Аэрофлот» анонсировал регулярные рейсы из Сочи в Стамбул

«Аэрофлот» анонсировал запуск регулярных рейсов из Сочи в Стамбул с 7 апреля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск регулярных рейсов из Сочи в Стамбул с 7 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Кроме того, «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Тегеран 2 апреля, на Шри-Ланку — с 8 апреля. С 22 марта авиакомпания восстановила полеты в Ош, Баку и Ереван.

Ранее в марте «Аэрофлот» объявил о запуске масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. Перевозчик планирует летать по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан. Все трансферы будут выполняться на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).