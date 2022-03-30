Названы сферы с наибольшим сокращением вакансий в России

По данным SuperJob, в сфере НКО оказалось наибольшее сокращение вакансий за месяц

В России за месяц резко упало число публикуемых вакансий в науке, образовании, ИТ, телекоммуникациях, а также в сфере некоммерческих организаций (НКО), сказано в исследовании SuperJob.

По данным сервиса, лидером по падению спроса на специалистов оказались НКО, которые сократили подбор персонала более чем в четыре раза (минус 77 процентов). Также среди сфер с наибольшим сокращением вакансий названа отрасль образования и науки (минус 67 процентов за месяц).

На 56 процентов рухнуло число вакансий в ИТ-сфере, связи и телекоммуникациях, на 51 процент — в страховании, на 42 процента — в консалтинге и управлении персоналом.

Однако в ряде сфер зафиксирован рост числа вакансий. В лидерах — добыча сырья (плюс 19 процентов), сельское хозяйство, строительство и недвижимость (плюс восемь процентов), а также промышленность (плюс четыре). По росту зарплат за месяц и за год обогнала всех ИТ-отрасль, далее идет строительство и кадры.

По прогнозам экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР), к концу года уровень безработицы в России составит 7,1-7,8 процента (по сравнению с нынешними 4,4 процента). Тогда национальная экономика лишится около двух миллионов рабочих мест.

