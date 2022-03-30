В Минобороны России рассказали о заложниках на Украине

Представитель Минобороны рассказал, что на Украине удерживают более 4,5 миллиона граждан

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан. Его слова приводит РИА Новости.

«Укронационалисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6476 граждан из 19 иностранных государств», — сказал представитель Минобороны.

Мизинцев добавил, что в украинских портах сейчас заблокировано более 60 иностранных судов, поскольку созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

Ранее Мизинцев заявил о блокировке жителей Харькова в городе. По его словам, жители города заблокированы неонацистами и находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита.